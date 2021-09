Ingen internasjonale valgobservatører til Norge i år

NTB

Coronapandemien gjør at stemmelokalene kommer til å være tomme for internasjonale valgobservatører under stortingsvalget.

Internasjonale observatører har vært til stede ved hvert stortingsvalg de siste årene for å sjekke at alt går riktig for seg både før, under og etter valget.

I år kommer det ingen, bekrefter Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Årsaken er coronapandemien, opplyser Den norske Helsingforskomiteen og Flyktninghjelpen, som begge har vært vertskap for internasjonale valgobservatører tidligere.

Kan ikke reise

– Vi har pleid å invitere rundt 20 personer fra mange ulike land, blant annet Øst-Europa. I år har covid-19 gjort det vanskelig å planlegge, sier seniorrådgiver Lene Wetteland i Helsingforskomiteen.

Observatørene pleier å reise til ulike deler av landet mens de er her. Det lar seg ikke gjøre i år, påpeker Wetteland. I tillegg er det snart valg i Russland og dermed vanskelig for russiske kolleger å komme seg ut av landet, forklarer hun.

Heller ikke Flyktninghjelpen har invitert delegasjoner i år på grunn av corona, forteller Anne Sofie Molandsveen i Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, NORCAP.

– Vi håper å kunne gjenoppta dette ved kommune- og fylkestingsvalget i 2023, sier Molandsveen.

Kritikk fra valgobservatører har tidligere ført til lovendringer og krav om at alle velgere må vise legitimasjon.

Advarer om hets

Heller ikke OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) sender valgobservatører til Norge i år.

Kommunaldepartementet sendte tidligere i år en invitasjon om å observere årets valg til OSSEs kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODIHR). Men ODIHR konkluderer i sin rapport med at det ikke er nødvendig.

– De har stor tillit til valgmyndighetens arbeid og at det er et pågående arbeid med å revidere valgloven på sentrale områder, som for eksempel klageordningen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

I rapporten peker ODIHR også på flere problematiske sider ved det norske valget. De er bekymret for reglene for partifinansiering og for hets mot politikere i sosiale medier.

– Gir oss et utenfrablikk

Norge er etter folkeretten forpliktet til å ta imot nasjonale og internasjonale valgobservatører.

Astrup understreker at hans departement har vært tydelige på at disse forpliktelsene ikke blir satt til side på grunn av coronapandemien.

Valgobservatørene spiller en viktig rolle, mener han.

– Valgobservasjon er viktig fordi det bidrar til å opprettholde tilliten til valggjennomføringen. Det gir oss også et utenfrablikk, som er viktig for oss når vi skal vurdere endringer ved fremtidige valg, sier Astrup.

Fra 158 til 15

Forrige stortingsvalg ble overvåket av rekordmange observatører. Til sammen 158 valgobservatører fra 32 ulike land besøkte kommuner i hele landet, fra Kirkenes til Arendal.

Heller ikke årets valg er helt skjermet for kritiske blikk. 15 valgobservatører fra studentorganisasjonen EDDA (European Dialogue and Democracy Association) ved Universitetet i Bergen har meldt seg til tjeneste, opplyser Astrup.

– Vi er glade for at det kommer en delegasjon med nasjonale observatører, og ser fram til å se hva de trekker fram i sin observasjonsrapport, sier Astrup.