Over 80 prosent av stortingspolitikerne har sittet i et kommunestyre

Nesten alle politikerne på Stortinget er karrierepolitikere. BI-professor Jon J. Fiva mener det er en fordel.

– Et stort flertall av alle norske rikspolitikere har bakgrunn som kommunepolitikere, fylkespolitikere og ordførere, sier økonomiprofessor Jon H. Fiva ved BI til forskning.no.

Sammen med forskerkollegaene Askill H. Halse fra Transportøkonomisk institutt og Daniel M. Smith fra Harvard-universitetet har han sett på hvem som er blitt politikere i Norge.

De har funnet ut at over 80 prosent av alle som får plass på Stortinget, har sittet i et kommunestyre. Rundt 40 prosent er blitt valgt til et fylkesting, og drøye 20 prosent har vært ordførere eller fylkesordførere.

– Inngangsdøra til norsk kommunepolitikk er riktignok ganske åpen. Men det er de beste kandidatene herfra som stiger til topps i partiene, sier Fiva, og fortsetter:

– Dermed får vi flinke folk som styrer.

Forskerne har samtidig kommet fram til at andelen karrierepolitikere har ligget stabilt på over 80 prosent siden 2. verdenskrig.

De har også funnet ut at rundt 70 prosent at rikspolitikerne stiller til gjenvalg hver gang.