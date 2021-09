Tre av ti vil la markedet styre utfasingen av oljenæringen

NTB

Et flertall på 31 prosent av de spurte i en undersøkelse gjort for Dagbladet mener vi bør la markedet sørge for en eventuell utfasing av oljenæringen.

I undersøkelsen, som Ipsos har utført for Dagbladet , svarer 31 prosent at de er enig i at vi skal «la markedet sørge for en utfasing av oljenæringen».

Nesten like mange, 30 prosent, svarer at Norge bør fortsette med oljeutvinning, men slutte å lete etter nye oljefelt. 14 prosent svarer at Norge bør slutte med oljeutvinning innen 2050, mens 11 prosent svarer at det samme bør skje før 2030.

– Massiv støtte til Frp

Frp-leder Sylvi Listhaug sier undersøkelsen er oppløftende.

– 25 prosent sier de vil legge ned oljenæringen innen 2050. Det viser en massiv støtte til Frp som vil utvikle og ikke avvikle næringen. De andre partiene er overhodet ikke er i takt med folket, som ser viktigheten av oljenæringen for å sikre pensjoner og norsk velferd for framtidige generasjoner, sier Listhaug.

Også MDGs stortingskandidat, Lan Marie Berg synes undersøkelsen er hyggelig lesning.

– Dette er gledelige tall i innspurten av et klimavalg. FN-sjefen har bedt oss om å slutte å lete etter mer fossil energi. Det gjør inntrykk på folk. Folk er klare for å ta noen tøffe valg, som setter miljø, klima og barnas framtid først, og som sikrer trygge jobber for fremtiden, sier Berg i en epost til NTB.

Bru kritiserer svaralternativene

Olje- og energiminister Tina Bru (H) tar også svarene i undersøkelsen til inntekt for sitt syn. Høyre-nestlederen angriper samtidig spørsmålsformuleringen til Dagbladet/Ipsos.

– Jeg er glad for at det norske folk er vesentlig klokere enn de som lager spørreundersøkelser for Dagbladet. Her har dere lagt til grunn at oljebransjen skal avvikles, og svaralternativene som tilbys er fire varianter av hvordan det kan skje, sier Bru.

947 personer er spurt i undersøkelsen.