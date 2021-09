840 nye koronasmittede personer registrert siste døgn

NTB

Det siste døgnet er det registrert 840 koronasmittede i Norge. Det er 309 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.327 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.438. Smittetrenden er dermed fallende for andre dag på rad.

Fredag var 116 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tolv flere enn dagen før. 35 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant de er 17 på respirator. Det er én færre på intensiv og én færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt har nå 175.489 personer testet positivt for covid-19 i Norge. 827 koronasmittede personer er døde, men om de har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

Nesten seks av ti, 58,5 prosent av alle døde, har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 18 dødsfall i Norge.