Finanstopp beklager at han fleipet om at Taliban kunne ta livet av TV 2-journalist

NTB

Investor Øystein Stray Spetalen beklager at han spøkte om at Taliban kunne ta livet av TV 2-reporter Fredrik Græsvik da sistnevnte var i Kabul.

– Dette var i utgangspunktet uskyldig humor og satire, men hvis han tok det ille opp, beklager jeg det, sier Spetalen til Dagbladet.

Det var i midten av august det ble det lagt ut en artikkel i Whatsapp-gruppen, der flere av landets rikeste personer er medlemmer, om at TV 2 jobbet med å få Græsvik ut av Kabul og tilbake til Norge etter Talibans inntog, skriver Dagens Næringsliv.

«Er det lov å håpe at han blir?» skrev finansmann Dag Arne Wivelstad, som la ut artikkelen.

«Kan man sponse Taliban?» svarte den kjente investoren Øystein Stray Spetalen.

Forventet en beklagelse

«Blir man steinet eller hengt av Taliban dersom man blir tatt i å drikke alkohol?», skrev Spetalen videre. Deretter la han ut et manipulert bilde der Fredrik Græsvik nyter alkohol.

«Kan jeg sende dette bildet ned til Taliban?» skrev Øystein Stray Spetalen.

Fredrik Græsvik sa til TV 2 at han forventet en beklagelse.

Det har han nå fått, sier kulturminister Abid Raja (V) til TV 2 , som først skrev om beklagelsen.

Aksepterer beklagelsen

Raja sier Norge er et lite land, og at han kjenner begge to – og at han tok initiativ til samtaler mellom de to partene.

– Jeg aksepterer beklagelsen. Jeg synes fortsatt ikke at det var morsomt, men aksepterer beklagelsen, sier Græsvik til TV-kanalen.

Før beklagelsen kom sa Græsvik at han mente hendelsen var barnslig og at Spetalen sikkert ville hevde at han bare er morsom.

– Men her gjør han det klart at han ønsker meg død. Slik retorikk er farlig og forkastelig. At slikt kommer fra en person med mye makt, kan føre til reelle trusler.