Tingretten mente drapstiltalt kampsportutøver handlet i nødverge – nå starter ankesaken

NTB

En 44 år gammel kampsportsutøver må tirsdag møte i Borgarting lagmannsrett, tiltalt for å ha drept en mann i 40-årene utenfor Fredrikstad i mars i fjor.

Statsadvokaten anket dommen etter at 44-åringen ble frikjent da saken var oppe for Fredrikstad tingrett i februar. Aktor la ned påstand om at mannen måtte dømmes til elleve og et halvt års fengsel, mens retten konkluderte med at han hadde handlet i nødverge.

44-åringen, som er fra Moss, havnet i slåsskamp med mannen i 40-årene utenfor en bolig på Lisleby 16. mars i fjor. Ifølge tiltalen kvalte mannen offeret ved at han først grep tak rundt halsen hans og deretter holdt ham nede på en måte som gjorde at lufttilførselen ble begrenset. Den tiltalte har hele tiden nektet straffskyld.

Borgarting lagmannsrett har satt av sju dager til behandlingen av ankesaken.