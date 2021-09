Høyre mest ned i ny Akershus-måling

NTB

På VGs Akershus-måling går Høyre ned 5,7 prosentpoeng sammenlignet med 2017-valget. Høyres Jan Tore Sanner tror partiet vil gjøre det bedre enn målingen.

– Også for fire år siden målte VG Høyre lavere enn valgresultatet før den siste helgen før valget. Men vi vant valget, og det skal vi klare igjen. Vi ligger an til å kjempe om det siste mandatet i Akershus, og det vil vi klare med en kjempemessig mobilisering i innspurten, sier Jan Tore Sanner til VG.

Han er Akershus Høyres førstekandidat ved valget.

På målingen Respons Analyse har laget, ligger også MDG-leder Une Bastholm an til å komme inn på Stortinget for Akershus. Hun er i dag valgt inn for Oslo, men ga fra seg plassen til Lan Marie Berg.

Slik er partienes oppslutning (endring fra 2017-valget i parentes): Rødt 4,4 (+2,5), SV 7,6 (+2,3), Ap 24,2 (-2,1), Sp 8,1 (+2.1), MDG 6,1 (+2,4), KrF 2,6 (+0,3), Venstre 8,7 (+2,2), Høyre 25,3 (-5,7), Frp 10,8 (-4,3), Andre 2,2 (+0,3)

Målingen er foretatt mellom 6. og 9. september blant 800 personer. Feilmarginen er på mellom 2 og 3,5 prosentpoeng.