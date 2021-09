NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 11. september 2021.

1.301 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.301 koronasmittede i Norge. Det er 386 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.371 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.423, så trenden er nå fallende.

Fredag var 116 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tolv flere enn dagen før.

Knapt flertall for rødgrønn trio på meningsmåling to dager før valgdagen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ligger an til å få et knapt flertall med 87 mandater i Stortinget på en måling to dager før valget.

Trekløveret kan ende i regjering sammen – uten å måtte lene seg på Rødt eller MDG. Det viser Norfaktas siste måling før valgdagen for Nationen og Klassekampen

De tre rødgrønne får et knapt stortingsflertall på 87 mandater, med Aps 44 mandater, Sps 28 og SVs 15. Det kreves 85 mandater for å få flertall i Stortinget.

Biden før minnedag: Samhold er vår største styrke

President Joe Biden løfter fram nasjonalt samhold som USAs største styrke i en video i anledning 20-årsjubileet for angrepene 11. september.

– I dagene som fulgte 11. september 2001 så vi heltemot over alt, der vi forventet det og på uventede steder. Vi så noe som vi ser så altfor sjelden: en ekte følelse av nasjonalt samhold, sier Biden i en video publisert på Twitter.

Presidenten understreker at samhold er landets største styrke «i kampen for USAs sjel».

Motvind for utenlandske pengespill i Norge

De utenlandske spillselskapene sliter i Norge. – Vi skal knekke dem, sier kulturminister Abid Raja (V).

Seks år etter at en lisensordning ble utredet, er saken nærmest politisk død, skriver Aftenposten. Monopolet har stor støtte på Stortinget. Flertallet mener det sikrer at spill tilbys i trygge former. Målet er å begrense spilleavhengighet.

– Vi er i ferd med å vinne denne kampen. Dette er selskaper som bevisst omgår det norske lovverket, og vi skal knekke dem, sier kulturminister Abid Raja (V).

Djokovic klar for finalen i US Open

Novak Djokovic vant semifinalen i US Open mot Alexander Zverev natt til lørdag og er klar for finale og rekordjakt. Djokovic slo den tyske OL-mesteren med sifrene 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2 etter tre timer og 33 minutts spill.

Daniil Medvedev blir motstander i finalen, der Djokovic med seier kan bli første mann som vinner alle fire Grand Slam-titler på ett år siden Rod Laver for 52 år siden.