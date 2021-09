Knapt flertall for rødgrønn trio på meningsmåling to dager før valgdagen

Tre menn og en regjering. Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken får flertall på denne meningsmålingen, Her er de tre under den NRK-sendte partilederdebatten fra Stormen konserthus i Bodø fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ligger an til å få et knapt flertall med 87 mandater i Stortinget på en måling to dager før valget.