Elsparkesykkelgiganter tapte i retten mot Oslo kommune – må kutte antall elsparkesykler

NTB

Elsparkesykkelselskapene Tier, Voi og Ryde tapte fredag søksmålet mot Oslo kommune og må dermed, sammen med ni andre aktører, redusere antallet sparkesykler.

– Dette er jeg veldig glad for. Det enorme antallet elsparkesykler i Oslo har ført til store utfordringer for fremkommeligheten i byen, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, etter at det fredag kveld ble klart at elsparkesykkelaktørene tapte sitt søksmål mot Oslo kommune.

Oslo har strammet kraftig inn på reglene for elsparkesykler, blant annet med krav om nattestengning.

Det er imidlertid maksgrensa på 8.000 sparkesykler totalt Tier, Voi og Ryde tok til retten. Maksgrensen gjelder fra fredag denne uken. Disse skal nå fordeles på tolv selskaper, som hver kan ha 667 sparkesykler i drift i Oslo.

Tier, Voi og Ryde ba også Oslo tingrett om en såkalt midlertidig forføyning, noe som ville betydd at deler av elsparkesykkelreglene ville blitt satt på vent inntil videre dersom de vant fram.

– Uholdbar situasjon

– Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre. I tillegg har omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler blitt så stort at helsevesenet roper varsku. Derfor har det vært viktig for byrådet å redusere antallet elsparkesykler, i tillegg til de andre reglene vi nå innfører, sier Stav.

Voi mener taket på 8.000 ble satt uten tilstrekkelig begrunnelse, og de er også kritiske til at det ikke var noen begrensning på antallet aktører.

– Taket er satt uten tilstrekkelig utredning eller begrunnelse og innføres uten noen form for begrensning av antall aktører. Det vil ramme brukerne våre og skape utfordringer for både sikkerhet og rydding i byen, sa norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi i forbindelse med søksmålet.

Gjerde har ikke besvart NTBs henvendelser fredag kveld.

– Vi har nettopp mottatt kjennelsen, og vil nå bruke tid på å sette oss inn i denne før vi gjør oss opp en mening om veien videre, sier Julia Sandstø, talsperson i Tier til E24.

Avviser aktørenes påstander

I dommen fra Oslo tingrett blir dette avvist.

Der skriver dommer Terje Reinhold Johansen at antallsbegrensningen kommer etter ordinære drøftelser innad i kommunen og at tallfastsettelsen ikke har vært vilkårlig.

«Forskriftsarbeidet bærer etter dette ikke preg av slett arbeid, men raskt og målrettet arbeid, og regelutformingen vitner ikke om noen form for vilkårlighet.», skriver Johansen.

Noe av bakgrunnen for Oslo kommunes kutt i antall elsparkesykler var at de ønsket å gjøre bybildet tryggere og mer fremkommelig. Saksøkerne mente at en antallsbegrensning ikke vil ha noe å si for dette, men også det avviser Oslo tingrett.

«Det beror i utgangspunktet på enkel matematikk å trekke den slutning at færre elsparkesykler i omløp vil begrense skadepotensialet og dempe fryktopplevelser, særlig i forhold til svaksynte, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. En begrensning i antall elsparkesykler vil utvilsomt skape bedre fremkommelighet og tryggere byrom», skriver dommer Johansen.

Tror på økning i salget

Retten innrømmer at en reduksjon i antall elsparkesykler til utleie kan føre til en økning i salget av slike sparkesykler.

«En rimelig antakelse vil imidlertid være at privateide elsparkesykler ikke i samme utstrekning hensettes på offentlig grunn etter bruk», skriver dommer Johansen.

I tillegg til tapet i søksmålet, dømmes Voi, Tier og Ryde til å betale kommunens sakskostnader på nærmere 250.000 kroner.