Mann tiltalt for å ha solgt 15-åring som prostituert

En mann er tiltalt for menneskehandel etter at han skal ha formidlet sexkjøpskunder til to unge jenter. Saken kommer opp i Hordaland tingrett i oktober.

En mann i 20-årene fra Bergen er tiltalt for å ha formidlet flere sexkjøpere til en 15-åring og forsøk på det samme til en annen jente.

Mannen er tiltalt for menneskehandel etter at han fram til oktober i fjor skal ha formidlet kundene til jenta, som på det tidspunktet var 15 år gammel. Jenta skal ifølge tiltalen ha fått 4.000 kroner for å ha sex med en av kundene, og den tiltalte mannen skal ha fått 1.600 kroner for å ha formidlet kunden.

Han er også tiltalt for å ha vervet en annen jente som prostituert i tiden fram til oktober i fjor. Jenta var da 17 år gammel. Det ble da avtalt et møte med en sexkjøper på et hotell i Bergen sentrum, men kjøpet ble ikke gjennomført fordi de ikke fikk booket rommet.

Mannen annonserte begge jentenes tjenester på Snapchat, der han la ut bilder av de to i undertøy.

Han skal også ha forsøkt å rekruttere flere kvinner til prostitusjon, men det skal ikke ha blitt gjennomført sexkjøp fordi kvinnene ombestemte seg.

Skal ha sendt torpedoer

I tillegg til menneskehandelen er mannen tiltalt for å ha sendt tre torpedoer til en mann for å inndrive narkotikagjeld. Mens den tiltalte hørte på gjennom telefonen, skal torpedoene ha slått og sparket den fornærmede flere ganger og ha truet med å klippe av fingeren hans med en tang, og sagt at de skulle gjøre ham til en «grønnsak».

Mannen er også tiltalt for oppbevaring og salg av store mengder amfetamin, LSD og ulike typer godteri og kjeks som inneholdt THC, som er virkestoffet i cannabis.

Vil ikke kommentere

Mannens forsvarer, advokat Kathrine Liland, ønsker ikke å kommentere hvordan mannen stiller seg til tiltalen overfor NTB.

Saken går i Hordaland tingrett i Bergen fra 20. til 28. oktober.