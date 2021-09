Kommuner risikerer å måtte kaste tusenvis av coronavaksiner

NTB

Flere kommuner i Norge risikerer å måtte kaste flere tusen doser med coronavaksine, blant annet fordi flere ikke møter opp til vaksinetimen sin.

Også at folk ikke bestiller dose to, og at dose to av Moderna-vaksinene har blitt mindre populær, er grunner til at vaksinene risikerer å bli kastet, skriver Aftenposten.

Avisen har spurt flere av Norges større kommuner om de er nødt til å kaste doser. Fra før er det kjent at Bergen kan bli nødt til å kaste 10.000 doser, skriver BT. I tillegg har blant annet Lillestrøm 2.400 flere doser enn det er bestilt timer, og dosene går ut på dato 22. september. Drammen kan sitte igjen med 1.500 vaksinedoser som utløper 20. september.

– Mange snur i døren idet de oppdager at de tilbys Moderna i stedet for Pfizer som dose to, sier vaksinekoordinator Lajla Irene Lyseggen i Lillestrøm til Aftenposten.

På lager hos Folkehelseinstituttet står det omtrent 530.000 Moderna-doser, som først går ut på dato i 2022.