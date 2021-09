18-åring dømt til ungdomsstraff for drapsforsøk på moren

En 18 år gammel mann er dømt til ungdomsstraff etter at han i retten uttrykte sterk anger og skam for at han i LSD-rus hadde forsøkt å drepe moren.

NTB

Oslo tingrett har dømt en 18 år gammel mann til ungdomsstraff i to år etter at han i LSD-rus forsøkte å drepe sin egen mor.

Den dømte var bare 17 år da han i vinter, tre dager etter at han hadde tatt en kraftig dose av det hallusinogene narkotiske stoffet LSD, gikk løs på moren med et balltre i metall. Kvinnen ble påført mellom fem og sju slag og fikk livstruende og kritiske hodeskader, men overlevde fordi hun raskt kom under kyndig legehjelp.

Etter å ha slått moren forsøkte gutten å ta sitt eget liv ved å kaste seg foran T-banen, men ble reddet og overført til psykiatrisk sykehus. I etterkant er det blitt klart at han var i en kraftig psykose framkalt av LSD, og etter noen ukers behandling på sykehus ble han erklært frisk.

Under rettssaken i Oslo tingrett uttrykte den tiltalte, ifølge dommen, anger og sterk skam over hva han hadde gjort. Dommer Kim Heger trekker fram at det er mange formildende omstendigheter, at den siktede tidligere ustraffede mannen var under 18 år da hendelsen inntraff, at han var under «avvikende sinnstilstand» eller «bevissthetsforstyrrelse» og at han hadde avgitt en uforbeholden tilståelse.

– I og med at det er på det rene at tiltalte i en edru og ikke-psykotisk tilstand ikke ville ha begått de handlinger han nå er tiltalt for, kan det virke noe anstrengt å fingere forsett der tiltalte vitterlig var i en rusutløst psykose. Imidlertid må retten etter gjeldende rett nå behandle tiltalte som om han på gjerningstidspunktet var edru, frisk og ikke-psykotisk, skriver Heger.

Moren til den tiltalte avsto i retten alle krav, og den tiltalte har ifølge dommen startet på en gjenforeningsprosess med familien.