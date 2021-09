FHI-overlege advarer mot vaksinering på skolene

NTB

Coronavaksinering på skoler kan føre til vaksinepress, mener FHI. De anbefaler at 12-15-åringer innkalles på vaksinasjonssentre i likhet med voksne.

– På skolene kan det bli et større press på den enkelte eleven. De som takker nei, blir veldig synlige, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Foreldreutvalget for grunnskoler (FUG) er enig.

– Det er klokt at vaksineringen ikke skjer på skolen av respekt for de som sier nei, eller venter, sier leder Marius Chramer.

En annen grunn er at vaksinene er sårbare for transport, og at det er enklere å utnytte vaksinedosene bedre på et vaksinesenter, ifølge Aavitsland.