Norske kommuner bruker stadig mer på private helsetjenester

Fagforbundets leder Mette Nord oppfordrer kommunene til å ta ansvar for tjenestene sine selv. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Norske kommuners innkjøp av private tjenester i helse og omsorg har økt fra 12 til 20 milliarder kroner de siste fem årene.

Det viser tall Fagforbundet har hentet ut fra Kommunal Rapports leverandørbase, skriver Klassekampen fredag.

Fra 2016 til 2020 har innkjøp fra kommunene innen helse- og omsorgstjenester økt fra 12 milliarder til 19,9 milliarder kroner. Dette inkluderer alt av innkjøp, fra private institusjonsplasser, innleie, medisin og telefontjenester.

Størst blant de kommersielle er omsorgsgiganten Stendi, som omsetter for 1,7 milliarder kroner innen helse og omsorg.

Det liker Mette Nord, leder av Fagforbundet, dårlig.

– Jeg oppfordrer kommunene til heller å ta ansvar for tjenestene sine selv, fremfor å kjøpe dem av firmaer som tjener penger på dårlige lønns- og arbeidsvilkår, sier Nord.

Kommunikasjonsdirektør Julie C. Borchgrevink i Stendi avviser at de tjener penger ved å utnytte ansatte.

– Dette er et bilde Fagforbundet ønsker å skape av private, men som ikke stemmer. Virkeligheten er at private dekker viktige behov ute i kommunene, og da mener vi det er bra med et mangfold av offentlige og private løsninger, skriver hun i en epost til Klassekampen.