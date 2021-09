Kulturstreikende marsjerte gjennom Oslo

NTB

Med korps og flagg marsjerte streikende kulturarbeidere gjennom Oslos gater torsdag.

Strid om pensjon har ført 435 ansatte innen opera, teater og orkester ut i streik. Streiken har vart siden fredag i forrige uke og har medført avlyste forestillinger flere steder.

Anført av LO-leder Peggy Hessen Følsvik stilte organiserte i Fagforbundet, NTL og Creo opp torsdag ettermiddag for å markere streikeviljen med en marsj gjennom Oslo sentrum med musikk, appeller og kunstneriske innslag.

Marsjen startet ved Operaen, svingte forbi Oslo Nye Teater og Det Norske Teatret og endte ved Nationaltheatret.

LO-leder Peggy Hessen møtte torsdag streikevakter ved Nationaltheatret, Det Norske Teatret og Den Norske Opera. Les mer Lukk

Flere politikere deltok også, blant dem stortingskandidat Trine Lise Sundnes (Ap), stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) og Marie Sneve Martinussen fra Rødt.

Striden handler om hvilken pensjonsordning de kulturansatte skal ha i framtiden. Ifølge LO gikk de ansatte i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning i samforståelse med arbeidsgiverne om en ny og kjønnsnøytral pensjonsordning.

Men topplederne i kultursektoren har ikke vist noen vilje til å holde disse løftene, mener LO.

– Jeg hører sjefene er lei seg og ikke forstår hvorfor vi er i streik. Da burde de fulgt med bedre i timen. Vi har hatt det samme kravet siden 2016. At topplederne har gravd hodet ned i sanden og trodd det gikk over av seg selv, får stå for deres regning, sier nestleder i LO Stat Lise Olsen i en uttalelse på LOs nettsider.