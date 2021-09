SSB-forsker mener Solbergs barnehageløfte kan slå feil ut

Statsminister Erna Solberg (H) i en pause under partilederdebatt på Deichman Bjørvika onsdag kveld.

Statsministerens valgløfte om gratis barnehage til barn nummer tre kan få uheldige konsekvenser, mener fruktbarhetsforsker Astri Syse i Statistisk sentralbyrå.

Statsminister Erna Solberg (H) lovet tirsdag denne uken at dersom Høyre får fortsette med makten etter valget, vil familier som har tre barn i barnehagen samtidig, slippe å betale for det tredje barnet.

I dag har 5.100 norske familier tre barn under seks år, ifølge tall fra SSB. Syse er redd for at de økonomiske fristelsene fra statsministeren kan gi uheldige konsekvenser.

– Det kan gjøre at noen da tenker kortsiktig uten at det nødvendigvis er slik at familien får det bedre på sikt med tre barn, sier forskeren til P4.

Demografen mener også det å skulle få tre barn som er i barnehagealder samtidig, kan gå utover kvinners karriere.

Høyres leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget mener ingen familier vil misbruke økonomiske goder.

– Det er en påstand man kan si om alle økonomiske tiltak for familier i Norge, sier hun.