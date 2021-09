Boliger evakuert over natta etter jordskred i Klæbu

NTB

Tre husstander ble evakuert etter et jordras i Klæbu i Trondheim kommune onsdag. Beboerne får dra hjem tidligst torsdag morgen, skriver Adresseavisen.

Politiet i Trøndelag opplyste onsdag på Twitter at jordraset har gått ved et par boliger i Amundsdalsvegen nord for Lysklett.

– Til sammen tre husstander er vurdert til å måtte evakueres. Totalt fem personer er evakuert inntil geolog har fått vurdert stedet, skrev politiet.

Raset er anslått til å være rundt 40 meter bredt og 10 meter høyt.

– Raset har gått tett inntil det ene huset, men ingen hus er tatt, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Han sier til Adresseavisen.at det ikke kom noe forvarsel før skredet, utover farevarsel om flom og jordskred. En bekk som angivelig går i nærheten, kan muligens være en medvirkende årsak, sier han.

Politiet meldte om raset klokken 21.

Geoteknikere og personell fra NVE var på plass halvannen time senere. Beboerne i huset får ikke dra hjem før torsdag morgen.

– Vi har gjort det som kan gjøres i kveld. Undersøkelsene og vurderingene av rasstedet må fortsette i dagslys torsdag morgen, sa operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt like før midnatt onsdag kveld.