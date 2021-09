Tre av fire trossamfunn kan miste statsstøtten ved regjeringsskifte

Tre av fire tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan miste statsstøtten ved et regjeringsskifte, skriver Dagen. Årsaken er at Ap og SV ønsker omkamp om medlemsgrensa for støtten, som ble satt til 50 medlemmer i fjor. Arbeiderpartiet og Kari Henriksen ønsker å heve grensa til 500. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Om regjeringen taper valget, kan det være duket for omkamp om medlemsgrensen for at tros- og livssynssamfunn skal få statsstøtte. Tre av fire kan miste støtten.