Går mot abortdrama i det neste Stortinget

Det var full sal i Stortinget da abortloven ble endret i 2019. Les mer Lukk

NTB

En kartlegging TV 2 har gjennomført av de som ligger best an til å komme inn på Stortinget i valget, viser at 44,9 prosent ønsker å beholde dagens abortlov.