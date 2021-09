Torsdag gjenåpnes skredstengt fylkesvei i Gjerdrum

Ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen (Ap), kaller gjenåpningen en milepæl.

NTB

253 dager etter at leirskredet på Ask i Gjerdrum stengte fylkesvei 120 sør for bygda, gjenåpnes veien torsdag ettermiddag.