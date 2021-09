Tengs-siktet har levert anken

NTB

Forsvarerne til den 50 år gamle mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, leverte onsdag inn anken til lagmannsretten.

– Støtteskriv til anke er sendt til lagmannsretten, og det er anført at det ikke er grunnlag for skjellig grunn til å mistenke siktede i saken og ikke fare for forspillelse av bevis, sier forsvarer Stian Trones Bråstein til NRK.

Mannen ble fredag varetektsfengslet i fire uker, siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han er også mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen i 2000.

Mannen nekter straffskyld og anket fengslingskjennelsen. Ifølge Bråstein forventer de å få svar på anken i løpet av noen få dager.