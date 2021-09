To nye konsesjoner for reketrålere lyses ut i Barentshavet

– Ved å lyse ut to nye reketrålkonsesjoner gir vi muligheten for nye aktører som ønsker å drive fiske etter reker, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Les mer Lukk

NTB

For å sikre at flere aktører velger å satse på rekefiske, har Nærings- og fiskeridepartementet besluttet at det skal lyses ut to nye reketrålkonsesjoner.