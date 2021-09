Feil oppdaget i håndteringen av Finans Norges medlemskontingent

NTB

Næringsorganisasjonen Finans Norge har oppdaget feil i håndteringen av foreningens medlemskontingent.

Dette har medført at Finans Norge ikke har gjennomført riktig beregning av utgående merverdiavgift, og kan ha gitt medlemmene i organisasjonen feil grunnlag for skattefastsettelse, skriver Finans Norge i en pressemelding.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, sier at de oppdaget feilen for kort tid siden, og har informert styret, skattemyndighetene og medlemmene.

– Feilen ligger hos Finans Norge, ikke hos medlemmene i organisasjonen, sier Kreutzer som forteller at de er i dialog med alle medlemmene for å sørge for at riktig skatt og merverdiavgift blir innbetalt.

– Våre foreløpige undersøkelser tyder på at det tilbake i tid er lagt til grunn en feil fortolkning av hvilken andel av vår virksomhet som er henholdsvis servicevirksomhet og næringspolitisk virksomhet. Dette har betydning for beregning av utgående merverdiavgift for foreningen, og skatteberegning for medlemmene, sier Kreutzer.

Finans Norge vil informere om størrelsen på etterbetalingen så raskt bekreftede tall foreligger.