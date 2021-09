Smittevernoverlegen i Bergen: – Den fjerde smittebølgen kan være over

Smitten er fortsatt høy i Bergen, men den er på vei nedover. Her fra Bryggen i den historiske bykjernen.

NTB

26 coronatilfeller er registrert i Bergen det siste døgnet, ned fra 41 dagen før. Den fjerde smittebølgen kan være over i Bergen, mener smittevernoverlegen.

Smittetrykket er nå omtrent en tredel av nivåene fra slutten av august, ifølge smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune.

– Det er også positivt å registrere at de som smittes, har færre nærkontakter. Mens de nasjonale tallene er svært høye, kan det se ut til at Bergen nå er ute av den fjerde smittebølgen, sier Bovim.

Blant de smittede er én i alderen 0–5 år, tre er 6–12 år, seks er 13–19 år, fire er 20–29 år, tre er 30–39 år, to er 40–49 år, tre er 50–59 år, to er 60–69 år og to er 70–79 år.