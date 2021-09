Nå er snart siste mulighet for å forhåndsstemme

Over en million stemmeberettigede har forhåndsstemt. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Hvis du er opptatt på valgdagen, er det lurt å være rask. Fredag er siste mulighet til å forhåndsstemme før valgdagen på mandag.

Til og med mandag denne uken hadde 1.074.825 stemmeberettigede stemt. Det tilsvarer 27,65 prosent av alle de stemmeberettigede ved årets valg.

– Valgkvelden kan bli kort i år.

Det sa Johan Giertsen i Poll of polls til NTB etter at det tirsdag ble klart at rekordmange har forhåndsstemt ved årets stortingsvalg.

Valgforskerne NTB har snakket med tror den store andelen forhåndsstemmer gjør at valgresultatet kan bli raskere klart mandag kveld.

For de som har tenkt å forhåndsstemme, nærmer nå fristen seg. Fredag 10. september er siste dag det går an å forhåndsstemme ved årets valg. Hvis man ikke har stemt i løpet av fredag, er den siste muligheten til å avgi stemme under årets stortingsvalg selve valgdagen mandag 13. september.

Hvis man har andre forpliktelser 13. september, kan det derfor være lurt å oppsøke ett av stemmelokalene i kommunen der man bor før forhåndsstemmingen avsluttes.

Hvis man er syk eller ufør er det også mulighet for å stemme hjemme eller der man oppholder seg. Fristen for å søke kommunen om å kunne stemme hjemme går ut klokken 10 på fredag.

Er man pålagt isolasjon på grunn av korona, kan man søke fram til klokken 10 på valgdagen dersom man stemmer i kommunen man er manntallsført i.