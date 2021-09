LO og Virke forbereder seg på skjebnemøte om permitteringsreglene

NTB

Onsdag tropper partene nok en gang opp på arbeidsministerens kontor for å finne en løsning for de 80.000 som kan få kutt i dagpengene fra 1. oktober.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har et tydelig krav til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) før onsdagens møte, og det kravet er ufravikelig:

– Permitteringsreglene må forlenges, sier Følsvik.

Ingen avklaring forrige uke

1. oktober risikerer 80.000 arbeidstakere å få kutt i dagpengene når koronareglene for permitterte går ut på dato.

Stortingsflertallet har krevd at reglene forlenges, men det har Isaksen hittil avvist.

Etter at Rødt truet med å hasteinnkalle Stortinget for å forsøke å overkjøre regjeringen i saken, kalte Isaksen partene i arbeidslivet inn til et møte fredag forrige uke.

Der slengte han en halv milliard på bordet til bedrifter som sliter, men det kom ingen løsning på permitteringsfloken. Isaksen inviterte derfor til et nytt møte onsdag hvor LO, Virke, YS og Akademikerne og NHO deltar.

Reiselivsnæringen sliter

Følsvik understreker at deler av arbeidslivet fortsatt sliter, særlig reiselivsnæringen. Før møtet med Isaksen har LO invitert til «mønstringsmøte» med permitterte på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Vi har hele tiden sagt at vi må ha tiltak så lenge krisen varer, og krisen er ikke over ennå, sier Følsvik.

Også Virke forventer at regjeringen forlenger permitteringsreglene.

– Det vil ikke føre til et rush av nye permitterte, men vil hjelpe de bransjene som er mest utsatt, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke.

NHO mener på sin side at det ikke er behov for en forlengelse.

Truer med å overkjøre regjeringen

Etter forrige ukes møte konkluderte både Rødt og SV med at Stortinget må hasteinnkalles for å tvinge fram en forlengelse av permitteringsreglene.

Ap vil på sin side avvente onsdagens møte, men forventer resultater. Hvis ikke vil Ap selv ta initiativ til å kalle inn Stortinget, ifølge stortingsrepresentant Rigmor Aasrud.

Også Frp åpner for å overkjøre regjeringen, men vil i likhet med Ap vente og se hva som kommer ut av møtet onsdag, opplyser lederen for arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp).