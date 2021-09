KrF anklages for å løpe fra løftene til funksjonshemmede

NTB

KrF fikk en sekser for valgløftene til funksjonshemmede i 2017 av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Nå får partiet en treer.

KrF har ikke levert på løftene til de funksjonshemmede, er den harde dommen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Det er en stor skuffelse for oss. Funksjonshemmede har betalt dyrt for at KrF gikk i regjering, sier FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad til NTB.

Fra seks til tre

Fallhøyden var stor. Før forrige stortingsvalg ga FFO terningkast seks til KrFs partiprogram for 2017–2020 og valgløftene de der ga funksjonshemmede.

Nå har organisasjonen gjort en vurdering av hvilke valgløfter KrF har levert på og ikke i de fire årene som er gått. Gjennomføringen får terningkast tre.

– Veldig mange av de gode intensjonene og lovnadene fra 2017 er ikke blitt innfridd i regjering, konkluderer Elvestad.

KrF gikk inn i Solberg-regjeringen i 2019 og fungerte før det som støtteparti.

Snudde om AAP

FFO peker særlig på fire områder hvor de mener KrF har skuffet:

* KrF stemte i 2021 ned SV sitt forslag om å innlemme FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i loven.

* Året før stemte KrF ned et forslag fra SV om å følge opp et veikart som skal sikre universell utforming av skoler.

* KrF stemte i 2018 mot innstrammingene i AAP-regelverket, men snudde da partiet kom i regjering.

FFO mener også at likeverdsreformen, som var et av KrFs store gjennomslag i regjeringsforhandlingene i 2019, har hatt lite å si for å flere funksjonshemmede i jobb.

Elvestad er særlig skuffet over at KrF snudde om innstrammingene i AAP-regelverket, som hun mener har skjøvet flere funksjonshemmede ut av arbeidslivet og over på uføretrygd.

KrF: Fortsetter kampen

KrF ønsket seg ikke endringene i AAP-regelverket, svarer KrFs helsepolitiske talsperson, Geir Jørgen Bekkevold.

– Men det var en av sakene vi måtte gå med på når vi gikk inn i regjering for å få inn blant annet likeverdsreformen, sier han.

KrF-toppen lover at hans parti skal fortsette å kjempe for funksjonshemmedes rettigheter.

– Norge skal være et land hvor det ikke skal bety noe hvilke funksjonsevne du har. Det har KrF alltid kjempet for, og det vil vi også etter høstens valg, sier han.

Bekkevold vedgår at KrF ikke er helt i mål med denne kampen, men mener partiet har tatt viktige steg med likeverdsreformen og endringene i pleiepengeordningene. Han trekker også fram arbeidet med å definere BPA som et likestillingsverktøy, forenklinger i hjelpestønadsordninger og regjeringens pårørendestrategi.

Ifølge Bekkevold er det fortsatt et mål for KrF at CRPD blir del av norsk lov. Når det gjelder universell utforming på skoler, forklarer han at KrF stemte ned SV sitt forslag fordi det handlet om mer enn veikart, og viser til at det er etablert et bredt program for å styrke kommunenes arbeid med dette.

Kun SV får full pott

FFO har også vurdert de andre partienes innsats for funksjonshemmede.

Best resultat får SV med terningkast seks. Dernest følger Arbeiderpartiet med terningkast fem. Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne får alle terningkast fire, mens KrF og Frp får terningkast tre. Høyre får ikke en egen karakter, men inngår i den totale vurderingen av regjeringens innsats, som ender på terningkast tre.

Partienes skår tar utgangspunkt i hvor aktive og tydelige de er i å fremme en helhetlig arbeidslivspolitikk for funksjonshemmede, og den baserer seg på en gjennomgang av blant annet representantforslag, budsjettfremlegg, strategier og ulike dokumenter fra regjeringen.