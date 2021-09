Bildrapstiltalt fastholder at han ikke husker å ha kjørt på to kvinner

To kvinner ble påkjørt 2. juni 2019. En 23 år gammel mann er tiltalt for påkjørslene. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

23-åringen som er tiltalt for å ha kjørt på to kvinner på Snartemo i 2019, står på at han ikke husker hendelsen.

– Det er ingen som har sett meg, og jeg husker ingenting selv heller, sa mannen da ankesaken startet i Agder lagmannsrett tirsdag, skriver Fædrelandsvennen.

23-åringen ble i desember i fjor dømt til fengsel i to år og seks måneder for å ha kjørt på to kvinner på Snartemo i Agder natt til 2. juni 2019. 23 år gamle Daisy Mai Tran døde på stedet, mens hennes venninne ble funnet hardt skadd.

23-åringen sa i lagmannsretten at han den aktuelle natten var på en fest et sted langt fra der ulykken skjedde, og at han drakk mye alkohol. Han antok at han hadde kjørt hjem fra festen i fylla, og innrømmet at han hadde gjort dette flere ganger tidligere og at han ikke alltid husket det dagen etter.

Forsvareren hans mener at det er for mye usikkerhet knyttet til politiets beviser til at man kan fastslå at det var 23-åringen som kjørte på kvinnene.