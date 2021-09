FHI om Mu-varianten: – Vi skal følge ekstra med på utbredelsen av denne

Folkehelseinstituttet bekrefter overfor ABC Nyheter at det er påvist fem tilfeller av Mu-varianten av coronaviruset i Norge.

Mu-varianten, tidligere omtalt som B. 1.621, ble først oppdaget i Colombia i januar, og har siden blitt påvist i andre land i Sør-Amerika og i Europa.

Folkehelseinstiuttet (FHI) bekrefter overfor ABC Nyheter at det i sommer er registrert fem tilfeller med Mu-varianten i Norge.

– Dette er enkelttilfeller og de fleste er importert. Tilfellene spenner fra mai til juli. Det er ingen aktive tilfeller eller tegn på spredning av denne i Norge, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte, til ABC Nyheter.

«Variant av interesse»

Mu-varianten er kategorisert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som en «variant av interesse», og står på organisasjonens overvåkningsliste. Ifølge WHO har varianten mutasjoner som kan tilsi at den er motstandsdyktig mot vaksiner.

– Dette er en SARS-CoV-2 variant som vi har fulgt med på over lengre tid. Den hadde noe mer utbredelse tidligere på året i Europa, men likevel på et veldig lavt nivå, sier Bragstad.

FHI-seksjonslederen sier videre at man ikke vet om Mu-varianten har et fortrinn over variantene alfa eller delta. Alfa-varianten ble først oppdaget i England, og var tidligere den dominerende virusvarianten i Norge.

I dag er delta-varianten, tidligere omtalt som den indiske virusvarianten, den mest dominerende her til lands.

– Har noen viktige endringer i overflateproteinet

Karoline Bragstad er seksjonsleder for seksjon for influensa og annen luftsmitte i Folkehelseinstituttet.

Mu-varianten er lite utbredt i Europa nå, det er hovedsakelig kun snakk om sporadiske tilfeller og importsmitte, ifølge Bragstad.

– Vi har ingen grunn til å tro at denne varianten skal utkonkurrere delta per nå, men den har noen viktige endringer som betyr at vi skal følge ekstra med på utbredelsen av denne. Den har fått en viss oppblussing i Amerika og det gjør at vi skal følge godt med på den, sier hun.

– Varianten har vært listet som en variant det skal følges med på da den har noen viktige endringer i overflateproteinet spike, som vi kjenner fra andre bekymringsvarianter. Dette vet vi kan gi noe økt smittsomhet og som bedre kan unngå beskyttende immunitet sammenlignet med de opprinnelige SARS-CoV-2-virusene, utdyper Bragstad.

Hun legger til at coronavirusene muterer seg hele tiden og at dette er helt naturlig.

– Det er sjelden at endringene gir en stor effekt og det skal svært mye endring til for at vaksinene taper effekt. Et visst effekt tap vil man også kunne tåle. Vaksinene har vist seg å gi effekt mot bekymringsvarianter, sier seksjonsleder Karoline Bragstad til ABC Nyheter.