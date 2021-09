Politiet har fått 25 tips etter Tengs-pågripelsen

Politiadvokat Fredrik Soma. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Politiet sier de har fått inn til sammen 25 tips etter at det ble kjent at en mann i 50-årene er pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs.