FHI: Vaksinerte har lav risiko for alvorlig sykdom med delta-varianten

NTB

Både del- og fullvaksinerte som får covid-19, har lav risiko for sykehusinnleggelse, viser nye studier fra Folkehelseinstituttet.

De slår samtidig fast at god beskyttelse mot smitte med deltavarianten først oppnås etter den andre dosen. En studie publisert i tidsskriftet «Eurosurveillance» har undersøkt vaksinebeskyttelse mot delta- og alfa-variantene i Norge.

Beskyttelsen mot smitte med deltavarianten var 22 prosent blant delvaksinerte og 65 prosent blant fullvaksinerte, sammenlignet med henholdsvis 55 prosent og 84 prosent for alfa.

– Som vist i studier også fra andre land, viser de norske resultatene at to doser er nødvendig for god beskyttelse mot smitte med delta-varianten, sier Geir Bukholm, assisterende direktør i FHI.

Den andre studien har sett på risikoen for å bli innlagt på sykehus med covid-19 blant vaksinerte og uvaksinerte. Resultatene viser at risikoen for å bli innlagt i sykehus med covid-19 er over 70 prosent lavere for delvaksinerte og fullvaksinerte, sammenlignet med uvaksinerte.

– Norske data bekrefter at vaksinerte har en mye lavere risiko for alvorlig sykdom enn uvaksinerte, og viser tydelig den positive effekten som coronavaksinasjonsprogrammet har på forløpet av pandemien i Norge, fortsetter Bukholm.

Analysen viste også at deltavarianten ikke har ført til økt risiko for sykehusinnleggelse i Norge, sammenlignet med alfa.