NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 7. september.

Resultatet fra skolevalget offentliggjøres

Tirsdag publiseres resultatet av årets skolevalg. I dag gjennomføres skolevalget ved minst ni av ti norske videregående skoler. Tradisjonelt er deltakelsen stor, og 80 prosent av elevene stemmer. Det er ventet at klima og miljø er den store saken som mobiliserer unge velgere. Resultatet av skolevalget skjer klokken 19.

Ankesak: Snartemo-bildrap

Tirsdag starter ankesaken etter Snartemo-bildrapet. 23-åringen ble i Lister tingrett dømt til fengsel i to år og seks måneder for bildrapet på en 28 år gammel kvinne på Snartemo i Agder. Dommen ble anket. Mannen har siden han ble pågrepet, drøyt fire måneder etter hendelsen, nektet straffskyld. Tirsdag starter Agder lagmannsrett ankebehandlingen for hendelsen som skjedde i juni 2019.

Ankesak om bestillingsdrap i Pakistan

Den norsk-pakistanske 66-åringen ble dømt til 21 års fengsel da saken gikk for Oslo tingrett i fjor høst. Domstolen fant ham skyldig i å ha bestilt drapet på kona i Lahore i Pakistan våren 2017, samt for medvirkning til drapsforsøk på to av kvinnens brødre. Tirsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Solbakkens menn møter Gibraltar

Norge møter Gibraltar i VM-kvalifisering i fotball på Ullevaal stadion. Norge ligger på 3. plass med 10 poeng, halvveis inn i kvalifiseringen. Tyrkia (11) og Nederland (10) ligger foran, mens Montenegro (7), Latvia (4) og Gibraltar (0) ligger på plassene bak.

Norway Chess i Stavanger

Mandag starter Norway Chess i Stavanger. Magnus Carlsen, som har vunnet de to soste utgavene av turneringen, møter franske Alireza Firouzja i første runde, mens Aryan Tari spiller mot Richard Rapport (Ungarn). Også Carlsens kommende VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij (Russland) og Sergej Karjakin (Russland) deltar i Stavanger.