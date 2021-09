418 nye smittede i Oslo

NTB

Det er registrert 418 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 46 flere enn samme dag forrige uke, og 62 flere enn dagen før.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 391 smittede per dag.

Smittetoppen i Oslo var 31. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Smittetallene er høyest i Nordre Aker bydel. Her er det et smittetrykk på 1.158 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Søndre Nordstrand og Alna bydel med henholdsvis 1.076 og 1.004.

Bydelene Sagene, Frogner og Grünerløkka har de laveste smittetallene.

Aldersgruppen 10-19 år står, med over 2.700 smittetilfeller, for nær halvparten av alle tilfellene i hovedstaden de siste to ukene. Like bak ligger aldersgruppen 20-29 år, som står for over 15 prosent av tilfellene.

Mandag denne uka startet kommunen med massetesting i skolene for å holde smitten i sjakk. Elevene skal etter planen testes to ganger i uka, og dette skal bidra til at skolene kan holde åpent.

Til sammen er 46.231 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.