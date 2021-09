Oslo-helsebyråd mener tidligere massetesting i skolen kunne bremset smitteøkning

Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) mener at massetestingen i skolene, som startet mandag denne uka, burde vært satt i gang tidligere. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Denne uka startet Oslo massetesting i skolene. Helsebyråd Robert Steen gleder seg over dette, men mener en tidligere innføring kunne bremset smitteøkningen.

Rundt 80.000 hurtigtester skal benyttes ukentlig i tiden fremover i Oslo-skolene. En slik systematisk massetesting har blitt benyttet i flere land for å gjenåpne samfunnet, samt å muliggjøre fysisk tilstedeværelse i skolene så mye som mulig.

Helsebyråden sier til TV 2 at han er glad for at dette nå er i gang, men peker på man burde satt i gang massetesting tidligere.

– Det var umulig for kommunene å starte dette tidligere fordi vi ikke har hatt utstyret og testene vi trenger. Når man ser i etterpåklokskapens navn så burde nok regjeringen kjørt ut massetester tidligere, slik at kommunene kunne startet dette tidligere, sier Steen.