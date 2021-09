NTB

Det kreftfremkallende plantevernmiddelet etylenoksid er funnet i nye råvarer. Det gjør at listen over matvarer som trekkes tilbake, stadig blir lengre.

I fjor ble flere produkter trukket tilbake etter funn av etylenoksid i sesamfrø. Middelet, som er både ulovlig og kreftfremkallende, er også funnet i enkelte partier av to typer fortykningsmiddel – johannesbrødkjernemel og guarkjerneme – samt i ingefærpulver.

Det gjør at Mattilsynets liste over tilbaketrekkinger blitt enda lengre, skriver NRK.

– Det er urovekkende å se det store omfanget som nå blir avdekket. Samtidig viser det at kontrollmekanismene fungerer, sier Torkel Nohr Fjørtoft, presseansvarlig i Rema 1000.

Stoffet er ikke akutt giftig, men det er inntaket over tid som er til bekymring. Ifølge seniorforsker i Folkehelseinstituttet, Helle Katrine Knutsen, kan etylenoksid skade gener og arvestoff (DNA) og er kreftframkallende.

Seksjonssjef for kjemisk mattrygghet i Mattilsynet, Are Sletta, sier de følger nøye med og ønsker å være i dialog med bransjen om hvordan dette skal følges opp framover.

– Det er viktig at vi ikke finner dette i maten, sier Sletta.

Han presiserer at det er i enkelte partier at etylenoksid er blitt påvist, og at det ikke er råstoffene og matvarene som er utrygge å spise.