Smitteutbrudd ved alle videregående skoler i Nordre Follo

NTB

Det er meldt om utbrudd ved alle de tre videregående skolene i Nordre Follo kommune. Så langt er det meldt om 46 smittetilfeller.

Kommunen opplyser at flest smittetilfeller er oppdaget ved Roald Amundsen videregående skole.

Her er det meldt om 30 smittede ved skolen, de aller fleste tilknyttet 1. trinn.

– Trinnet er av kommuneoverlegen satt til gult nivå inntil videre.

Ved Ski videregående skole er det meldt om ti smittetilfeller, mens det er registrert seks tilfeller ved Drømtorp videregående skole.

– Det er fra og med i dag (tirsdag) innført jevnlig testing ved skolene to ganger per uke. Testingen erstatter erstatte smittesporing og testregime for nærkontakter på skolene, skriver kommunen.