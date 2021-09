Avduket minnestein over partisanenes innsats

NTB

En minnestein til minne over partisanenes innsats i Finnmark og Nord-Troms under 2. verdenskrig ble mandag avduket i Rena militærleir.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avduket minnesteinen under en seremoni i minnelunden til Forsvarets spesialkommando.

– At norske spesialstyrker nå innlemmer partisanene i Minnelunden er både viktig og riktig. Deres innsats fortjener å hedres. Spesielt siden etterkrigstidens Norge i liten grad anerkjente det de hadde bidratt til – frigjøringen av Finnmark – og dermed frigjøringen av Norge, sier Bakke-Jensen.

I minnelunden står det allerede monumenter over egne falne, Kompani Linge, fallskjermkompaniet og kommandotroppene fra andre verdenskrig.

– Vi har allerede en rekke minnesteiner her for å hedre med respekt minnet til de som har gått foran oss. En minnestein for partisanene kunne ikke stått på et mer verdig sted enn i dette selskapet akkurat her på Rena, sier sjef for Forsvarets spesialkommando, oberst Lars W. Lilleby.

Forsvarsministeren sier at partisanene i Finnmark og Nord-Troms, som tjenestegjorde som radioagenter i huler langs Finnmarks-kysten, var blant de hardeste noen nordmenn deltok i under andre verdenskrig.

– Mange tok stor risiko. Vi som har vokst opp i fred og frihet, kan vanskelig begripe hvordan det var å drive motstandsarbeid, og kanskje særlig i værharde Finnmark, sier Bakke-Jensen.