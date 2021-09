NHO sier ja til ny oljeskatt

NTB

NHO og Norsk olje og gass har bestemt seg for å støtte innføring av kontantstrømskatt på norsk sokkel.

– NHO støtter at særskatten for petroleumsskatten omgjøres til en kontantstrømskatt, bekrefter NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han trekker fram at det nye systemet vil virke nøytralt, slik at investeringer som er lønnsomme før skatt, også er lønnsomme etter skatt.

– Det er bra, fastslår Almlid.

Skatteforslaget får også støtte fra NHO-organisasjonen Norsk olje og gass. Det er klart etter et styremøte mandag.

– Vi tror det vil sikre nøytraliteten i skattesystemet og bidra til forutsigbarhet for næringen, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass til NTB.

Kom overraskende

Det overraskende skatteforslaget ble lagt fram av regjeringen under stort hemmelighetskremmeri tirsdag i forrige uke, mindre enn to uker før valget.

Hovedgrepet i forslaget er innføring av en kontantstrømskatt for petroleumssektoren, og målet med omleggingen er ifølge regjeringen å sikre et strammere og mer nøytralt skatteregime der bedriftene ikke får insentiv til å investere i ulønnsomme prosjekter.

Hauglie mener regjeringens beskrivelse i det store og hele er riktig, selv om grepet vil slå litt forskjellig ut for ulike selskaper.

– Vi mener det i all hovedsak vil være et godt grep for næringen, sier hun.

Frigjør kapital

Med det nye systemet ventes selskapene å få 45 milliarder kroner mer å rutte med i 2022.

Men dette er bare en kortsiktig effekt, og på sikt ventes det nye regimet å øke skatteinntektene til staten med 7 milliarder kroner i året.

Også Arbeiderpartiet signaliserer støtte til omleggingen. Det samme gjør Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor.

Partier som MDG og Fremskrittspartiet har derimot slaktet forslaget – med helt motsatte begrunnelser. Mens MDG kaller omleggingen en «milliardfest for oljeindustrien», mener Frp at skatteforslaget vil føre til mindre oljeleting, færre arbeidsplasser og kutt i norsk velferd.

Hauglie mener for sin del at det lå i kortene at oljeskatten måtte endres.

– Vi var nok litt overrasket over at det kom akkurat nå. Men at noe ville skje, det overrasket ikke så veldig mange som har fulgt debatten, sier hun.

Kan ramme enkeltselskaper

Hauglie tar likevel forbehold om at Norsk olje og gass i høringen vil komme tilbake til noen sider ved forslaget, deriblant hvordan det vil påvirke leteaktiviteten framover.

– Forslaget ser i stort ut til å være ok for næringen. Men det kan slå uheldig ut for en del av selskapene, så det må vi se nærmere på.

– Er dere bekymret for situasjonen til de rene leteselskapene?

– Det er blant de tingene vi skal komme tilbake til i høringsrunden.

Høringen om forslaget pågår nå fram til desember. Regjeringens plan er å legge en lovproposisjon fram for Stortinget til våren, og at endringene skal tre i kraft i 2022.