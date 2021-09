St. Olavs Orden til Steinar Sælid og Magnus Arvid Matningsdal

NTB

Professor Steinar Sælid og høyesterettsdommer Magnus Arvid Matningsdal er av kong Harald utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Sælid mottar utmerkelsen for sin innsats innen teknisk kybernetikk, mens Matningsdal får den for sitt bidrag til utvikling av strafferettspleien, opplyser kongehuset.

Sælid vil få dekorasjonen overrakt under et arrangement i Gamle Fredrikstad 16. september, mens Matningsdal får sin under et arrangement i Bryne dagen etter.