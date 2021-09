Meteorologene vurderer regn-farevarsel i Trøndelag – mulige varmerekorder i sør

– Det er snakk om at det fort kan bli mellom 60 og 100 millimeter nedbør på 24 timer i Trøndelag. Det blir litt mindre i Nordland, men det blir et vått døgn, sier statsmeteorologen. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

Det blir store kontraster i været denne uka. Østlandet kan få varmerekorder, mens i Trøndelag vurderer meteorologene gult farevarsel på grunn av mye regn.

Statsmeteorolog Pernille Borander sier til NRK at regn, regn og atter regn er status for de neste dagene i Trøndelag og Nordland. Såpass mye regn ventes at meteorologene vurderer farevarsel.

– Det er snakk om at det fort kan bli mellom 60 og 100 millimeter nedbør på 24 timer i Trøndelag. Det blir litt mindre i Nordland, men det blir et vått døgn, spesielt på Helgeland. Det fortsetter å regne på onsdag, sier Borander.

Hun legger til at regnet etter hvert vil avta i Nordland og Trøndelag og deretter flytte seg videre til Møre og Romsdal. Vått og grått blir det også i Troms og Finnmark i starten av uka.

På den annen side venter meteorologene knallvær lenger sør. På Østlandet kan det nærme seg varmerekorder for denne tiden av året. Rekorden per i dag er på 28,5 grader.

– Det er Østlandet som har skikkelige sommerlige temperaturer, og det vil stige de første dagene. Allerede tirsdag kan det bli høysommerdag, med temperaturer over 25 grader, eller høyere. Onsdag er det potensial for at vi får nok en dag hvor temperaturene gir ny septemberrekord for høyeste makstemperatur, sier Borander.