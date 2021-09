Historisk strømtopp i august

Statsminister Erna Solberg (H) under den offisielle åpningen av Nordlink, den første strømforbindelsen mellom Norge og Tyskland.

Årets august ble augustmåneden med den høyeste strømprisen noensinne. Gjennomsnittsprisen lå på 75 øre per kilowattime.

– Det er tørt og varmt vær kombinert med uvanlig høye strømpriser i Europa, forklarer direktør for krafthandel Andreas Myhre i Entelios, et datterselskap av Agder Energi, til E24.

Han sier det er spesielt høye kraftpriser i Tyskland for tiden på grunn av fravær av vind. Vindmøllene i landet står stille og fører til prisoppgang i hele markedet. I Norge fører det tørre været til mindre vann i magasinene, og da stiger prisene.

– Kraften flyter alltid dit prisen er høyest. Og siden det tyske prisnivået er veldig høyt, så påvirker det prisene her i landet, sier Myhre.

Hittil i september har prisene steget videre, og de lå mandag på 1,18 kroner per kilowattime, det høyeste hittil i år, før påslag av nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen NordPool.

I Nord-Norge er prisene derimot fortsatt ganske lave fordi ressurssituasjonen er bedre, og overføringskapasiteten er manglende.

I mai sto statsministrene Erna Solberg (H) og Angela Merkel for den høytidelige åpningen av en kraftkabel mellom Norge og Tyskland. Den er en del av det norsk-tyske Nordlink-samarbeidet. En av målsettingene med kraftledningen er at Tyskland skal få kjøpe vannkraft fra Norge, og at miljøvennlig sol og vindkraft fra Tyskland skal finne veien til Norge.

I forkant av åpningen hadde det vært prøvedrift i om lag åtte måneder. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight sa da til E24 at det hadde gått mer strøm fra Norge til Tyskland enn den andre veien.