Politiet vurderer judisiell observasjon av Tengs-siktede

Politiinspektør Lars Ole Berge møtte pressen på politihuset i Stavanger fredag. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Politiet bekrefter at de vurderer å be om at det gjennomføres en judisiell observasjon av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs.