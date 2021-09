Økningen i coronasmitte avtar

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg mener det har vært alt for stor fokus på smitterekorder og at man kan ikke sammenligne smitten vi har i landet nå med situasjonen tidligere. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Coronasmitten økte med 24,6 prosent i forrige uke, viser en gjennomgang av de daglige smittetallene. Til sammenligning nærmest doblet smitten seg uken før.

– Det er positivt at stigningen i smittetallene avtar. Det skyldes nok både at mange flere har blitt fullvaksinert de siste to ukene, og at kommunene har intensivert testingen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Totalt ble det registrert 10.236 coronasmittede i forrige uke, viser en gjennomgang NTB har gjort av de daglige smittetallene som rapporteres inn av Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Uka før var smitteøkningen på 8.214 etter å ha steget med 89,2 prosent fra uka før der igjen.

Dermed ser smitten ut til å øke i langt lavere tempo nå enn for bare én uke siden.

– Hvis stigningen fortsetter å falle, vil nok de fleste over 18 år rekke å bli fullvaksinert før de blir smittet. Da får vi trolig også en nedgang i innleggelsestallene etter hvert, sier Nakstad.

FHI: – For mye oppmerksomhet på smitterekorder

De siste ukene har det blitt registrert en rekke smitterekorder i Norge, men samtidig er en stadig større andel av befolkningen vaksinert, og færre blir alvorlig syke.

I et intervju med VG mandag sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg at smittetallene vi ser nå, ikke er sammenlignbare med de man så tidligere.

– Det har fått altfor stor oppmerksomhet i det siste. Det er helt riktig at det har vært rekorder, det har gått raskt, og vi må ta det alvorlig – men vi må ikke ta det for alvorlig, sier Stoltenberg.

Hun viser til at det nå testes svært mange barn og unge med hurtigtester, og at kun de positive testene registreres. Dermed skyter andelen som tester positivt, i været.

Flere innlagte

Stoltenberg påpeker også at Norge snart kan nå målet om å ha vaksinert 90 prosent av de voksne.

– Det betyr at det blir desto viktigere å følge med på innleggelsene, hvem er innlagt, og hvor er det økningen skjer, sier hun.

De siste tallene fra Helsedirektoratet viser at det fredag var 88 coronasyke pasienter innlagt på norske sykehus. Av disse lå 26 på intensivavdeling og 13 på respirator.

Fredagen før var antallet innlagte på 60. Dermed har det altså økt med 46 prosent. Det tar tid fra folk blir smittet til de utvikler alvorlig sykdom, og derfor ligger utviklingen i antall innlagt litt bak utviklingen i smittetallene.

I forrige uke beregnet FHI at R-tallet var på 1,6, men understrekte at dette var usikkert. Tallet viser hvor mange hver person som er smittet, smitter videre.

– Akkurat hvor bratt det stiger nå, det vet vi ikke sikkert. Men slike modelleringer er det beste verktøyet vi har, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.