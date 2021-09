Regjeringen vil ha mer naturfag

Regjeringen ønsker å innføre én ekstra naturfagstime i uka. Denne skal komme på toppen av de andre timene i ukekalenderen, og kostnaden anslås til 248 millioner kroner i året. Statsminister Erna Solberg (H) sier det er viktig med mer satsing på realfag for gjennomføringen av det grønne skiftet. Foto: Lise Åserud / NTB

Regjeringen vil legge til én naturfagstime i uka i ungdomsskolen og foreslår å sette av 248 millioner kroner til dette, skriver Aftenposten.

Det kommer etter at det i realfagsundersøkelsen TIMSS 2019 kom fram at norske elever er dårligere i naturfag enn elevene ellers i Norden, og at de er blant elevene som får færrest naturfagstimer på ungdomsskolen.

Regjeringen foreslår å bevilge 104 millioner kroner til ekstratimen i 2022, og anslår at det vil koste 248 millioner på helårsbasis.

– Denne satsingen på realfag er viktig for Fremtids-Norge, sier statsminister Erna Solberg (H). Hun sier videre at det er viktig med mer vektlegging av fysikk, kjemi og biologi for gjennomføringen av det grønne skiftet.

I den siste læreplanen i naturfag ble det vektlagt at faget skal bli mer praktisk rettet. Dette er tidkrevende, og faget må derfor gis flere timer, heter det. Samtidig vil det kreve at det blir utdannet flere lærere.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet er positiv til økningen i antall naturfagstimer, men mener tiltaket ser ut til å være «grovt underfinansiert».

Han legger til grunn at timetallet ikke vil kuttes i andre fag, og sier at midlene som er satt av, ikke holder til å kunne beregne økte kostnader til lærerlønn.

– Dersom naturfag skal bli praktisk, trengs også penger til utstyr, ekskursjoner og økt lærertetthet, sier han videre.