Fire barnehagekjeder eier hver tredje private barnehageplass

NTB

De fire største barnehagekjedene tar over stadig mer av markedet. I 2013 eide de en femdel av de private barnehageplassene. I 2019 var andelen nesten én av tre.

Det er de fire aktørene Læringsverkstedet, Fus-barnehagene, Espira og Norlandia som sammen står for 32 prosent av de private banehageplassene, skriver Klassekampen.

Avisa har regnet markedsandelen med utgangspunkt i barnehagenes egne rapporter til Utdanningsdirektoratet og tall fra Statistisk sentralbyrå.

Utregningene viser også at de på to år hadde mer enn én milliard kroner i driftsresultat, langt bedre enn snittet for private barnehager. Ifølge avisa satt kjedene igjen med så mye som 67 prosent mer av omsetningen enn andre barnehager som er organisert i aksjeselskap.

To av de fire kjedene mener analysen gir et feilaktig inntrykk av lønnsomheten.

– Bemanningsnormen har påvirket private barnehagers lønnsomhet negativt. Lønnsomheten er betydelig redusert og for 2019 har bransjen en lønnsomhet som er under hva som er bærekraftig, skriver divisjonsdirektør Kristin Woldsnes i Norlandia i en epost.

Etter bemanningsnormen, som trådte i kraft i 2019, kan ingen barnehager ha mer enn seks barn per ansatt.

Også eier Hans Jacob Sundby i Læringsverkstedet mener analysen er misvisende. Ifølge ham tilsvarer konsernets overskudd kun rundt en ukes lønninger til de ansatte.