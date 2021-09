NTB

En personbil har kjørt gjennom et vindu på en bygning i Måløy i Nordfjord, melder politiet.

Hele bilen dundret gjennom vinduet, ifølge politiet, som fikk melding om hendelsen klokken 21.24 lørdag kveld.

– Ingen personer er skadd og ingen fare for at noe skal rase sammen. Det var to personer i bilen, vi har kontroll på dem, melder Vest politidistrikt.