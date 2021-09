NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 5. september

1.149 nye koronasmittede registrert siste døgn – 316 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 1.149 koronasmittede i Norge. Det er 102 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.438 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.113.

I Oslo ble det registrert 316 nye koronasmittede personer siste døgn. Det er én færre enn samme dag forrige uke.

FHI advarer: Flere smittes av forkjølelsesvirus

Et smittsomt forkjølelsesvirus sprer seg over landet. Folk i alle aldre får hoste og feber, ifølge FHI.

Såpass mange blir forkjølet med rhinoviruset nå, at Folkehelseinstituttet (FHI) kommenterte det i sin siste ukerapport – som egentlig handler om korona. Ifølge FHI er forekomsten av forkjølelsessymptomer økende.

Måling: Høyt utdannede vender Arbeiderpartiet ryggen

De 230.000 medlemmene i arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne stemmer betydelig rødere og grønnere enn befolkningen som helhet, viser en måling gjengitt i Børsen, Dagbladets finansnettsted.

Respons Analyse har på oppdrag fra Akademikerne spurt folk med mastergrad eller høyere hvilket parti de vil stemme på. Bare 16,6 prosent sier de vil stemme Arbeiderpartiet. Rødt, MDG og SV har til sammenligning en samlet oppslutning i denne gruppen på 38,4 prosent.

Fjerde dose kan bli nødvendig

Israel bør starte forberedelser og planlegge for en mulig fjerde runde med koronavaksinering, mener landets nasjonale koronarådgiver Salman Zarka.

Han sier ikke når en fjerde runde med doser eventuelt bør settes, men forteller at en fjerde dosering kan bli modifisert slik at en beskytter bedre mot nye varianter av viruset som forårsaker covid-19, som for eksempel den svært smittsomme deltavarianten, skriver Times of Israel.

Biden besøker 11. september-stedene

USAs president Joe Biden og førstedame Jill Biden skal minnes 20-årsdagen for 11. september-angrepene ved å besøke alle tre steder som ble angrepet.

Paret skal hedre og minnes de 2.977 livene som gikk tapt ved å delta i seremonier i New York City, der World Trade Centers tvillingtårn på Manhattan ble angrepet med to passasjerfly, i Shanksville i Pennsylvania der kaprere styrtet et fly i bakken, og i Arlington i Virginia der flykaprere rammet forsvarsdepartementet Pentagon.

Israels president i Jordan

Israels president Isaac Herzog har besøkt Jordans kong Abdullah for å diskutere politikk, økonomi, energi og bærekraft. Møtet var ikke kunngjort på forhånd og er først blitt offentlig kjent nå.

– Jeg hadde en svært lang samtale med kongen av Jordan. Jeg var i palasset hans en hel kveld. Det var et utmerket møte, sier Herzog i et klipp fra et intervju med israelsk fjernsyn. Intervjuet i sin helhet blir kringkastet i dag, dagen før det jødiske nyttåret starter.