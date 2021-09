Politiet vil sjekke Tengs-siktet opp mot drapet på Trude Espås i 1996

NTB

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, skal sjekkes opp mot drapet på Trude Espås i 1996, bekrefter politiet.

– Vi vil selvfølgelig gjøre det som er nødvendig, og sjekker denne mannen slik som vi gjør med alle andre mulige kandidater, sier politiinspektør Yngve Skovly til Sunnmørsposten.

Skovly, som har holdt tak i Espås-saken for politiet i Møre og Romsdal, sier det sikkert ikke er grunn til å koble mannen til saken, men at de vil sjekke det ut.

Politiinspektøren sier de eventuelt vil be Vest politidistrikt bidra med avhør av mannen om Espås-drapet.

Mannen på 50 år ble pågrepet denne uka, og fredag varetektsfengslet, siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, som forsvant fra Stavanger i 2000.

Krav fra Elden

Espås ble funnet drept i Geiranger i 1996. Saken har vært uløst siden da.

Advokat John Christian Elden er bistandsadvokat til Espås-familien, og sa lørdag at han ville sende en formell henvendelse til politiet for å be dem sjekke 50-åringen også i Espås-saken.

Da hadde politiet som etterforsker Tengs/Jørgensen-saken, først avvist at det ville bli aktuelt.

– De har ikke foretatt noen undersøkelser i den ene eller andre retning. Da synes det både for den siktede mannen og for Trude Espås sin mor å være en fordel om slike innledende undersøkelser kjapt blir gjort, sa Elden til VG.

Vil samarbeide

Mannen ble fredag varetektsfengslet i fire uker. Han nekter straffskyld og enhver befatning med drapene han er siktet og mistenkt for.

Mannen har forklart seg for politiet, og er villig til å gå i nye avhør.

– Han er samarbeidsvillig, har svart på spørsmålene som er blitt stilt, og han medvirker til opplysninger, sa mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til NTB fredag.