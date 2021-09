Tengs-siktedes DNA ble undersøkt for 20 år siden

NTB

DNA-prøver fra mannen som nå er siktet i Tengs-saken, ble undersøkt i saken allerede tidlig på 2000-tallet, sier den tidligere lederen av etterforskningen.

Mannen på 50 år som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995, var del av etterforskningen i et tidlig stadium. Tidligere etterforskningsleder Thor Buberg sier til NRK at mannens DNA ble undersøkt.

– I materialet som politiet i Haugesund sendte til Innsbruck i 2002/2003, var det DNA-prøver fra 43 personer. Blant dem mannen som nå er siktet for drapet. Men med datidens teknologi ble det ikke DNA-treff på de hårstråene som ble funnet på Birgitte, sier Buberg.

Han håper ny DNA-teknologi gjør det mulig å få et endelig svar på drapsgåten.

Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.